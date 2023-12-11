Режим повышенной готовности ввели в Усолье-Сибирском из-за морозов

Заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоялось в Усолье-Сибирском Иркутской области. Было принято решение ввести в городе режим повышенной готовности, рассказал мэр Максим Торопкин.

«Это связано с аномальными морозами. Введение режима означает, что все силы и средства в городе перевели в состояние готовности на случай аварий на объектах жизнеобеспечения, социальной, образовательной, культурной, жилищной и медицинской сфер», – пояснил градоначальник.

На городских дорогах будет усилен патруль сотрудников полиции для оказания помощи участникам дорожного движения.

Образовательные учреждения функционируют в штатном режиме, при этом власти напомнили, что дошкольники и учащиеся начальных классов могут не ходить на занятия, если за окнами ниже -30 градусов, средних классов – если ниже -35 градусов, старших – если температура -40 и ниже.