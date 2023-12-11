«Слата» провела ежегодную конференцию для местных производителей

В начале декабря состоялась четвертая ежегодная конференция «Развиваем родное дело», на которой собрались производители продукции из Сибирского федерального округа и Дальнего Востока.

Целью конференции стал обмен опытом продуктовых сетей «Слата», «Пятерочка» и «Красный Яр», работающих на территории Восточной Сибири и Дальнем Востоке, по сотрудничеству с локальными производителями, выстраивание сетями взаимовыгодного сотрудничества с производителями и оказание помощи и поддержки предпринимателям. Организаторами мероприятия ежегодно выступают торговая сеть «Слата», федеральный центр поддержки «Мой бизнес» и Байкальский банк СберБанка.

Конференция является частью большого проекта «Местные производители», который запустила торговая сеть «Слата» в середине 2020 года. За время его существования к сотрудничеству привлекли более 150 местных производителей. На полках сети супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль» представлено 700 наименований местных товаров.

В рамках конференции прошла пленарная сессия с директорами торговых сетей «Слата», «Пятерочка» и «Красный Яр». На ней поговорили о развитии проекта «Местные производители», ключевых особенностях сибирского региона, о том, с какими вызовами столкнулись торговые компании в 2023 году и как с ними справились. Подвели итоги года и обсудили возможные изменения форматов в ближайшем будущем.

По словам генерального директора «Х5 Восточная Сибирь», Ярослава Шиллера, местные производители в Сибири должны сотрудничать с торговыми сетями, работающими на этой территории. А покупатель должен иметь возможность приобрести свежий товар, выращенный в том месте, где он живет. Если посмотреть на то, как развивалось торговое предложение последние двадцать лет, хорошо заметно, что оно сдвигалось в сторону категории «фреш» – свежих фруктов и овощей, мяса и рыбы. «Очень здорово, что мы можем развивать местных производителей. Проект обеспечивает возможность присутствия товара в магазинах в свежем виде и с короткими сроками годности», — подчеркнул Ярослав Шиллер. Он также отметил, что для того, чтобы иметь в магазине хороший свежий товар, необходимо иметь производителя в своем регионе и выстраивать с ним хорошие партнерские отношения.

Говоря о трансформации форматов, директор макрорегиона Восточная Сибирь-территория Восток торговой сети «Пятерочка» Максим Скаков подчеркнул, что с 2023 года динамично развивается не только онлайн-торговля. В крупных городах покупатель стал выбирать формат «магазин у дома». «При этом гипермаркеты имеют отрицательный трафик и теряют порядка 20%. Также в регионах растет спрос на дискаунтеры. Потребление продуктов в них в регионе растет, и в 2024 году развитие дискаунтеров продолжится, а гипермаркеты, наоборот, будут уходить на второй план», — рассказывает Максим.

— Развитие логистики компании «Слата» начиналось в 2019 году. В тот момент централизация компании была 35%. А общая площадь складских помещений — 25 тысяч квадратных метров. Мы были представлены только в Иркутской области. На сегодняшний момент общая централизация составляет 70%. Из которых 80% — это формат дискаунтеров «ХлебСоль». Сейчас нас уже 42 тысячи квадратных метров складских площадей. Также в Братске, Чите и Иркутске есть мультитемпературные распределительные центры, что позволяет нам оптимизировать логистику и увеличивать уровень сервиса. Наша компания работает с местными производителями - это малый и средний бизнес. Половина из них развозит товар через наши распределительные центры, — Дмитрий Ишевский, управляющий директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль».

В 2023 году магазины «Слата» и «ХлебСоль» продемонстрировали очень хороший рост показателей, а индекс лояльности стал одним из самых высоких в России за последние пару лет. По словам Дмитрия Ишевского, в октябре 2023 года у сети «Слата» он составил 64 п.п.

— Мы достигли этого благодаря операционной работе в двух форматах, она вышла на другой уровень. Мы поменяли мотивацию, совершенно по-другому выстроили этот бизнес-процесс. Также благодаря нашей коммерческой дирекции мы запустили очень нужный проект «Гастроном» в формате супермаркета, — говорит Дмитрий Ишевский.

Конференция объединила представителей разных направлений малого бизнеса. В течение всего дня работала выставка-дегустация, где региональные производители представили свои товары. В холле второго этажа для участников конференции проводили консультации специалисты центра «Мой бизнес» и ПАО Сбербанк. Также, на протяжении всего времени, работала торгово-закупочная сессия, которая позволяла всем производителям получить прямую консультацию по работе с торговыми сетями непосредственно от коммерческих директоров и менеджеров сетей «Слата», «ХлебСоль», «Пятерочка» и «Красный Яр» и «Батон».