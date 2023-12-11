«Финам»: ключевая ставка 16% – наиболее вероятный сценарий

На последнем заседании в конце октября Банк России повысил ключевую ставку сильнее ожиданий рынка – сразу на 200 б.п., до 15%. При этом Э. Набиуллина уточнила, что регулятор будет готов вновь повысить ставку, если не увидит признаков замедления инфляции. Об этом рассказывает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Октябрьский среднесрочный прогноз Банка России предполагает значение средней ставки до конца года на уровне 15-15,2%, что соответствует сохранению текущего уровня ставки 15% или ее повышению до 16%. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает повышение ключевой ставки 15 декабря до 16% и среднее значение ставки в 2024 году на уровне 14%. Рынок ОФЗ настроен на более мягкую траекторию ставки в следующем году (доходность ОФЗ с погашением через год составляет около 12,5%).

Мы полагаем, что основным сценарием для Банка России может стать повышение ключевой ставки до 16%, поскольку существенного замедления текущих темпов инфляции не произошло, инфляционные ожидания населения в ноябре заметно повысились, напряженность на рынке труда не ослабевает, динамика кредитования и внутреннего спроса остается слишком высокой, хотя рост ипотеки и потребкредитования замедлился. Инфляция и рост ВВП по итогам 2023 года сейчас ожидаются несколько выше, чем предполагали октябрьские прогнозы Банка России. Одним из дезинфляционных факторов могло бы стать укрепление курса рубля, однако сейчас он снова перешел к ослаблению на фоне дешевеющей нефти.

Аналитики Банка России полагают, что «для возвращения инфляции к цели 2024 года в условиях высоких и незаякоренных инфляционных ожиданий и сохранения стимулирующей бюджетной политики может потребоваться поддержание жесткости ДКП в течение продолжительного времени». Можно сделать вывод, что сохранение ключевой ставки 15% все-таки может рассматриваться регулятором как один из возможных вариантов. И в этом случае ставка на текущем уровне может удерживаться дольше, например, до середины будущего года. Тем не менее на фоне превышения значений инфляции, роста экономической активности и объемов кредитования над последними прогнозами Банка России мы считаем более вероятным повышение ключевой ставки до 16%, что соответствует верхней границе октябрьского прогноза на этот год.

Возможен и промежуточный вариант – повышение ключевой ставки на меньший шаг, например, на 50 б.п., на что указывают ставки денежного рынка: при приближении ставки к вероятному пику центробанки стараются сокращать шаг изменения, чтобы более аккуратно оценить последствия предыдущих повышений. На рынке есть прогнозы и более радикального повышения ставки, чем до 16%, однако, как представляется, они были бы оправданы в случае, если бы текущие темпы инфляции с учетом сезонности превысили бы максимумы сентября, или дополнительной жесткости требовали бы угрозы финансовой стабильности, которых сейчас Банк России не видит. На решение регулятора также могут повлиять данные по инфляции за ноябрь и следующий блок недельной инфляции.