Жители Приангарья теряют интерес к работе в розничной торговле

Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию с резюме в Иркутской области по итогам ноября, и выяснила, что активность соискателей в поиске работы стала выше, чем год назад.

По итогам ноября жители Иркутской области выходили на рынок труда чаще, чем год назад в аналогичный период – количество активных резюме выросло на 6% (в ноябре 2023 относительно ноября 2022). В целом по Сибирскому ФО также наблюдается положительный тренд – соискательская активность выросла на 5%, а по стране в целом на уровне +1%.

Среди регионов Сибирского ФО самый значимый рост интереса соискателей к поиску работы наблюдается в Красноярском крае (+11%) и Кемеровской области (+9%). Самые низкие показатели – в Новосибирской области (-1%) и Омской области (0%).

Анализ резюме в Иркутской области показал, что наиболее заметный провал в активности в ноябре зафиксирован среди представителей сферы розничной торговли (-25% резюме соискателей из этого направления относительно ноября 2022), а также среди менеджеров по продажам, кадров из салонов красоты и спортивных клубов (по -13%) и специалистов ресторанно-гостиничного направления (-11%).

Напротив, больше стала интересовать работа в сельском хозяйстве (+24% открытых резюме), а также в сфере добычи сырья (+16%) и на производстве (+15%).

В ноябре чаще всего соискатели из Иркутской области рассматривали работу в качестве рабочего персонала – 20% от всех активных резюме в регионе, на втором месте – работа в сфере продаж и производства – по 16% открытых резюме, на третьем месте по популярности работа в сфере строительства (15%).