Премии по итогам года ожидают 35% иркутян

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob участвовали представители компаний и трудоустроенные граждане из города.

Премии по итогам года выплатят 43% работодателей Иркутска: 20% будут премировать весь штат, 23% поступит выборочно. В московских компаниях премий будет больше, причем чаще премировать будут весь персонал. В Санкт-Петербурге же чаще мотивируют выборочно.

35% горожан ожидают премий по результатам года. Женщины надеются получить «тринадцатую» зарплату чаще мужчин. Горожане до 34 лет – чаще тех, кто старше. Больше всего же рассчитывают на премирование работники с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.

Чаще всего с помощью годовой премии респонденты рассчитывают погасить займы и долги (16%). У 13% опрошенных дополнительные выплаты будут отложены в накопления. 12% хотят потратить деньги на путешествие. По 8% истратят премию на новогодние подарки и семейные нужды.