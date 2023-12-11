Новостройки подорожали на 8% в России за год

За год спрос на квартиры вырос на 21%, предложение – на 46%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование платформы «Авито Недвижимость».

Самый заметный рост спроса наблюдался в Омске (+87%), Краснодаре (+81%), Брянске (+80%), Екатеринбурге (+61%) и Калининграде (+55%). Аналитики уточнили, что цены на объекты в новостройках выросли в 28 из 33 городов по сравнению с ноябрем 2022-го.

«Сокращение стоимости наблюдалось в Новосибирске (-6%), Севастополе (-2%), Симферополе и Санкт-Петербурге (-1% в обоих), в Туле цены не изменились», – отмечается в исследовании.

Ранее Иркутская область заняла 6 место в России по сроку накопления первого взноса по ипотеке. В среднем, жители региона тратят на накопление нужной суммы 3,3 года.

В ТОП-10 также вошли Иркутская область, Мурманская область, Коми, Саха (Якутия) и Сахалинская область. Во всех перечисленных северных регионах копить придется менее трех лет. В целом в текущем рейтинге насчитывается 14 регионов, где копить на первоначальный взнос нужно менее четырех лет, а в большинстве регионов накопить нужную сумму при модельных условиях можно менее чем за шесть лет.