Как инвесторы торговали осенью?

Банковский сектор стал лидером по объемам вложений среди клиентов брокера «ВТБ Мои Инвестиции» в течение осени. Общий объем торгов клиентов ВТБ за три осенних месяца превысил летние показатели более чем на 30%. Такие результаты показывает Индекс ВТБ, отражающий активность и настроения инвесторов на рынке в приложении ВТБ Мои Инвестиции.

Согласно Индексу ВТБ, осенью самыми популярными акциями в портфелях клиентов брокера стали бумаги компаний Газпром (49%), Сбербанк (43,4%), Роснефть (33,16%).

Чаще всего инвесторы совершали сделки с акциями банков, их оборот с лета вырос на 276%. Также клиенты брокера ВТБ выбирали для своих вложений государственные облигации (рост оборота составил 9%). При этом акции нефтегазовых компаний, которые летом пользовались высоким спросом, утратили лидерские позиции: оборот снизился на 39%. По мнению аналитиков брокера ВТБ, это может быть связано со снижением цен на нефть.

Также Индекс ВТБ показал рост интереса инвесторов к паевым фондам. Так, по сравнению с летними показателями, осенью их доля в портфелях клиентов брокера выросла на 8%, а оборот увеличился на 113%. Аналитики ВТБ Мои Инвестиции связывают это с концентрацией инвесторов на фондах денежного рынка в период цикла повышения процентных ставок. По мнению экспертов, такие фонды оптимальны для частного инвестора с точки зрения риска, высокой ликвидности и максимальной доходности. При этом соотношение акций и облигаций в портфелях инвесторов с лета не изменилось и составило 43,7% и 43,8% соответственно. На деньги/валюту пришлось 2,3%.

«Индекс ВТБ показал, что объем торгов наших клиентов осенью более чем на 30% превысил летние показатели. Считаем, что это связано с возвращением инвесторов из отпусков и насыщенным информационным потоком в части корпоративных новостей.

Отдельно отмечу рост интереса клиентов ВТБ к фондам денежного рынка. За осень оборот торгов по крупнейшему фонду денежного рынка «Ликвидность» (LQDT) вырос на 157%. Такие результаты в условиях роста процентных ставок подтверждают грамотный подход наших клиентов к своим вложениям. Инвесторы понимают, что сегодня фонды денежного рынка – один из наиболее интересных инструментов, обеспечивающих доход при минимальном риске», – отметил в ходе 14-го Инвестиционного Форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.