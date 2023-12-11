«Экопоколение» РУСАЛа получило поддержку в народном голосовании Национальной экопремии медиахолдинга Комсомольская правда

Проект РУСАЛа «Экопоколение» вошел в топ-5 Национальной экологической премии Комсомольской правды, как набравший большинство экспертных и народных голосов в номинации «Экоиницитива». Всего за проекты во время народного голосования в номинации «Экоинициатива» проголосовали 11 989 человек.

«ЭкоПоколение-2023» - совместный проект компании РУСАЛ и Национального парка «Красноярские Столбы», направлен на воспитание и развитие молодых эколидеров России. В августе этого года 60 старшеклассников из 11 городов ответственности РУСАЛа от Иркутской до Мурманской областей приняли участие в пятидневной эколого-промышленная экспедиции, которая состоялась в научно-познавательном центре Нарым, расположенном в особо охраняемой природной территории. Молодые люди увлекаются экологией, биологией, краеведением. Чтобы попасть в экспедицию подростки прошли отборочный этап. Дополнительно учитывалась победа в разных экологических конкурсах и олимпиадах федерального и регионального уровней: XII Всероссийского конкурса социально значимых проектов «Изменим мир к лучшему!», Всероссийской конференции учащихся «Будущие Ломоносовы», Всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура».

Для школьников были организованы увлекательные экозанятия с учеными Столбов, экскурсии по красивейшим маршрутам парка, экоакции, защита собственных экоинициатив, посещение достопримечательностей Красноярска и Дивногорска. А также поездки на промышленные предприятия РУСАЛа – Красноярский алюминиевый завод и дивногорский завод СКАД, специализирующийся на производстве колесных дисков. Школьники подробно узнали, как рождается алюминий и что из него производят. А также познакомились с проектом глобальной перестройки КрАЗа, благодаря которому предприятие значительно снизит нагрузку на экологию города.Старт масштабной перестройки дал основатель компании Олег Дерипаска еще в 2003 году. К слову, КрАЗ стал первым заводом компании, на котором начали внедрять современные сухие газоочистки, технологию «Экологический Содерберг».

В этом году впервые для участников «ЭкоПоколения» работала радиошкола «Комсомольской правды», где ребят учили не только думать об экологии, но и говорить о ней: делать сюжеты для радио, брать интервью, вести беседу со спикером и задавать вопросы, записывать подкасты. Все это пригодится для того, чтобы в родном городе рассказали об экологии на городском и школьном радио.

Впервые совместный проект РУСАЛа и национального парка Красноярские Столбы «Экопоколение» стартовал в 2022 году. В конце прошлого года он был отмечен двумя наградами Национальной экологической премии медиагруппы «Комсомольская правда» в номинации «Экорегион». Проект занял 2-е место у экспертов медиагруппы и 3-е место - по результатам народного голосования.