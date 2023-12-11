Названа причина отключений электроэнергии в Иркутском районе

8 декабря в энергосистеме Иркутской области установлен исторический максимум потребления электрической мощности – 9,5 ГВт, с каждым днем цифра только увеличивается и на выходных достигла 10 ГВт. Как отмечают в Иркутской электросетевой компании, объем потребления электроэнергии в морозные 9 и 10 декабря только в Иркутском районе вырос на 30% по сравнению с выходными 2 и 3 декабря.

Основная причина – использование населением электроотопления. Возросшая нагрузка на сети приводит к аварийным ситуациям, однако массовых продолжительных отключений удалось избежать благодаря грамотной подготовке.

– Большая часть заявок на отсутствие электроснабжения фиксируется в Иркутском и Шелеховском районах, чаще всего отключения происходят в распределительных сетях, то есть в самих населенных пунктах. Таких заявок в субботу и воскресенье было зарегистрировано около 1200, в 60% случаев отключения происходили из-за превышения мощности самими потребителями. Жителям достаточно было снизить нагрузку, после чего через 1-3 минуты происходит автоматический перезапуск интеллектуального прибора учета. Если этого не произошло обращайтесь за помощью в аккаунты «Свет38» или в единый контакт-центр 8-800-100-9-777», – Артем Савченко, заместитель генерального директора по транспорту электроэнергии и технологическим присоединениям «Иркутской электросетевой компании».

В Маркова проводились работы на подземной кабельной линии, вышедшей из строя из-за перегруза. К работам в 35-градусный мороз были привлечены более 10 человек, специальная техника, ход восстановления находился на контроле у ответственных руководителей сетевой компании и региона. Электроснабжение было полностью восстановлено в нормативный срок, не превысивший 24 часа.

Напомним, в период морозов сотрудники Иркутской электросетевой компании работают в усиленном режиме. В Иркутске, Иркутском и Шелеховском районе обеспечена полная готовность более 40 бригад, 120 человек и более 30 единиц различной техники. Также в резерве будут находиться сотрудники, который смогут приступить к работе в течение двух часов. На складах подготовлен аварийный запас оборудования. Просим потребителей рационально использовать электроэнергию, не допускать перегрузов.

35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (пункт 31(6)), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 г. определяют, что население (за исключением многоквартирных домов) относится к третьей категории надежности электроснабжения. Перерыв в электроснабжении может составлять до 24 часов. Потребитель обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания. Сетевая организация не является теплоснабжающей и не несет ответственность за повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей.