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Два миллиона раз жители Иркутской области обратились в контакт-центр энергетиков в этом году

Единый энергетический информационно-справочный центр «Иркутскэнергосбыта» работает круглосуточно. С начала 2023 года жители Иркутской области позвонили уже более 2 млн раз. В этом году юбилейный звонок случился немного раньше по сравнению с прошлым годом. Чаще всего жители задают вопросы, связанные с перерывами в электроснабжении. На втором по популярности месте – взаиморасчеты, на третьем – звонки по поводу учета электроэнергии. 

Контакт-центр – это одно из важнейших подразделений компании. Специалисты постоянно работают над цифровизацией отдельных направлений его работы. В этом году изменения коснулись IVR-системы: введен в работу голосовой помощник на базе искусственного интеллекта. С его помощью жители могут позвонить и продиктовать данные счетчиков голосовому ассистенту. С июля количество принятых показаний превысило отметку в 220 тысяч.

– Голосовой ассистент помог нам разгрузить операторов от решения типичных задач. А значит те, кому действительно необходимо поговорить со специалистом, смогут быстрее получить обратную связь. Время соединения с оператором сейчас составляет 80 секунд, – Марина Неудачина, руководитель Единого энергетического информационно-справочного центра «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+).

Звонки жителей Иркутской области поступают каждые 30 секунд. Операторы консультируют по множеству вопросов, связанных с электроснабжением. Жители получают информацию о состоянии лицевого счета, способах оплаты, могут оформить заявку на установку или опломбировку приборов учета энергии и многое другое. В среднем один разговор длится 2 минуты 52 секунды.

Единый энергетический информационно-справочный центр работает круглосуточно. Специалисты отвечают на звонки по номеру телефона 8-800-100-9-777 или 8 (3952) 790-777, при звонке из другого региона.  

/ Сибирское Информационное Агентство /
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