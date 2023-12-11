Россияне зимуют в Китае

Страна стала самым популярным направлением в холодное время года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные СК «Росгосстрах».

Самыми распространенными направлениями для длительных путешествий зимой у россиян в 2023 году стали Китай, Таиланд, Индия и Вьетнам. Отмечается, что в прошлом году лидером рейтинга была Индонезия, а Китай вообще не входил в топ-3. Что касается европейских стран, то в 2023 году самыми популярными направлениями для зимовки стали Италия и Испания.

При этом количество купленных на длительный период полисов ВЗР в 2023 году уменьшилось на 39%, а по сравнению с 2021-м –почти в два раза.

Ранее стало известно, 9% иркутян планируют продлить январские каникулы: 6% возьмут отпуск в конце декабря, еще 3% – в первые рабочие дни нового года. Мужчины будут продлять каникулы отпусками чаще женщин (10 и 7% соответственно). Горожане до 34 лет – чаще тех, кто старше (13%).

Как же трудовые коллективы относятся к тем, кто планирует уйти в отпуск в последние дни уходящего года? У большинства отношение к таким коллегам спокойно-нейтральное (58%). Практически каждый четвертый одобряет их решение (23%). О негативном отношении к идее сослуживцев сходить в отпуск в конце года рассказал каждый десятый. Не одобряют декабрьские отпуска коллег чаще всего инженеры и рабочие производств, бухгалтеры, налоговики, продавцы, кассиры, транспортники.