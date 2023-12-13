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От конкуренции к кооперации. Проект «Слаты» для местных производителей получил поддержку новых партнеров

<p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p>

IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

В 2020 году торговая сеть «Слата» инициировала проект «Местные производители», цель которого – помочь малому бизнесу попасть со своей продукцией на полки супермаркетов торговой сети. Год назад «Слата» вошла в стратегическое партнерство с Х5 Group. Партнеры оценили стремление «Слаты» работать с местными производителями – и продолжили развивать начинание вместе. В этом году ежегодная конференция «Развиваем родное дело» в рамках проекта прошла в четвертый раз – уже под эгидой альянса.

Руководители торговых сетей «Слата», «ХлебСоль», «Пятерочка», «Красный Яр» и «Батон», входящих в состав X5 Group, рассказали о том какие тренды наблюдались в продуктовой рознице в 2023 году и какие трансформации ожидают ее в 2024-м, а также какую роль в них играют местные товаропроизводители.

Время кооперации

<p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p>

IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

На открытии конференции руководитель центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова отметила, что в экономике набирает силу тренд перехода от конкуренции к кооперации, потому что объединение усилий помогает добиться эффективного роста и развития. Но в Сибири, с ее большими расстояниями и низкой плотностью населения, уровень кооперации предсказуемо невысок. Поэтому логично, считает Ярослав Шиллер, генеральный директор управляющей компании «X5 Восточная Сибирь», что такой проект как «Развиваем родное дело» появился именно здесь:

«Я бы сказал, что большие компании имеют обязательство сотрудничать с малыми, которые сегодня только начинают свой бизнес, – заявил идейный вдохновитель проекта. – Через эту поддержку мы можем влиять и на качество нашей общей жизни, и на развитие среды вокруг нас. Я считаю прекрасным то, что в рамках данного проекта мы можем развивать местных производителей».

Компания «Слата» не только упрощает малым производителям доступ к своим полкам, серьезно изменив подходы к работе с такими поставщиками, но и дает возможность использовать «логистические артерии», выстраиваемые компанией с 2019 года, всей инфраструктурой торговой сети.

Предложение категории «Фреш»

<p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p>

IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

На сегодняшний день у торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» 150 местных поставщиков – в основном это малый и средний бизнес. Примерно половина из них развозит свой товар через распределительные центры компании. Мультитемпературные склады, в которые компания серьезно инвестировала в последние годы, позволяют поддерживать «фреш» на нужном уровне.

«Мы имеем 42 тысячи квадратных метров складских площадей, мультитемпературные распределительные центры в Иркутске, Чите и Братске, высокую степень централизации. Это позволяет нам оптимизировать логистику и увеличивать уровень сервиса, в том числе для наших партнеров», – отметил Дмитрий Ишевский, управляющий директор сетей «Слата» и «ХлебСоль».

Ярослав Шиллер заметил: если посмотреть на то, как развивалось торговое предложение последние двадцать лет, хорошо заметно, что оно сдвигалось в сторону категории «фреш»: свежих фруктов и овощей, мяса и рыбы. И эта тенденция продолжится, что повлечет за собой усиление работы с локальными поставщиками.

В работе с товарами категории «фреш» важным является расстояние от места производства продукта до магазина. И именно локальный производитель может обеспечить присутствие такой продукции на полке с минимальным логистическим плечом», – подчеркнул Ярослав Шиллер.

<p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p>

IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

Кадровый вызов

Обсуждая тему важных трендов в ритейле, участники не обошли стороной вопрос кадрового голода. Эта проблема актуальна для всей российской экономики.

«Конечно, не только розница сталкивается с нехваткой человеческого ресурса, но в сфере услуг – это ключевая проблема. Мы работаем в таком бизнесе, которому для хорошей работы нужны люди – не просто исполнители каких-то функций, а люди, которые любят свою работу. Я говорю обо всех сотрудниках – от грузчика до директора», – заметил Ярослав Шиллер.

Дмитрий Ишевский согласен с тем, что кадры – это вызов №1. Дефицит ощущается, например, среди водителей. Впрочем, «Слате» удается находить решения: «Мы привозим водителей из других регионов, снимаем им жилье, привлекаем на ГПХ контракты. В целом справляемся – даже сейчас, в предновогодние пики».

<p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p>

IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

Действовать – быстро

Не менее серьезным вызовом стала перестройка логистики. Действовать быстро и находить решения в самых сложных ситуациях еще с пандемийного 2020-го вошло у ритейлера в привычку, сформировалось как навык.

Ранее почти половину товара сети «Слата» и «ХлебСоль» получали вагонными поставками по железной дороге. После переориентации грузоотправителей страны на восточные порты, приоритетность грузов изменилась – вагоны с товарами для внутреннего рынка, следующие из центральных районов страны останавливаются в Екатеринбурге. И это, кстати, еще одна причина усиливать локальные бренды в ассортименте торговых сетей Сибири.

«Мы научились в такие моменты действовать быстро: перегружаем товар на двадцатитонные фуры – собственные и арендованные – и везем его по автодорогам в Иркутск и далее в Бурятию и Забайкалье», – рассказал управляющий директор сетей «Слата» и «ХлебСоль» Дмитрий Ишевский.

<p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p>

IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

Развиваться параллельно

Третьим вызовом, который тоже будет определять стратегию компании на ближайшие годы, стала конкуренция в связи с заходом в регион федеральных сетей. И чтобы не создавать избыточной конкуренции между собой, «Слата» выбрала интересный путь – развиваться параллельно, разводить ассортимент между сетями.

Это непривычное, но стратегически верное решение привело к тому, что общая доля выросла. «Сегодня у нас совпадение в ассортиментной матрице с сетью «Пятерочка» около 16%, и мы специально не наращиваем эту долю. А чтобы расширять ассортимент, мы будем в следующем году увеличивать присутствие местных поставщиков на полках сети. Сегодня это 700 наименований, и это количество будет расти», – отметил Дмитрий Ишевский, управляющий директор сетей «Слата» и «ХлебСоль».

<p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p>

IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

В целом можно утверждать, что региональный ритейлер с вызовами справляется. Об этом свидетельствуют цифры: по предварительным итогам 2023 года, компания «Слата» выросла на 9,4% по товарообороту, трафик сети супермаркетов «Слата» вырос на 6%, а дискаунтеров «ХлебСоль» – на 4%. При этом индекс лояльности потребителей по  «Слата» в октябре это года вырос до небывалых в российской рознице 64 п.п.

<p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p>

IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

Ближе и быстрее

Одним из перспективных направлений продуктовой розницы в 2024 году станет дальнейшее развитие онлайн-торговли. В этом направлении компания намерена усилиться, нарастить долю, рассказал Максим Скаков, директор макрорегиона Восточная Сибирь – территория Восток торговой сети «Пятерочка».

«Мы сократили время доставки. Если в 2022 году, когда мы вышли в онлайн, товар доставляли за 45 минут, то сейчас время сократили уже до 30 минут. На 2024 году у нас уже есть глобальные наработки, как сделать этот процесс еще быстрее и удобнее для покупателя», – поделился Максим Скаков.

<p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p>

IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

Трансформация потребительского поведения коснется не только предпочтений, но времени покупки. Уже не каждый посетитель готов проводить 40-50 минут в магазине, поэтому ритейлерам приходится сокращать его время в магазине за счет сервисов: касс самообслуживания, иного размещения товаров, услуги предварительного заказа. Это также один из главных трендов ритейла на 2023-2024 годы, по версии сети «Пятерочка».

Дискаунтеры изменятся

Основной стратегией покупательского поведения, как ожидают эксперты, останется экономия. Трафик дискаунтеров растет неуклонно, причем в СФО доля этого формата на рынке розницы достигает 35% – больше, чем в европейской части России.

«В 2024 году мы планируем преобразовать дискаунтеры – не только сделать более комфортным интерьер, но и ввести производство хлеба на местах и в целом приблизить его к формату маленького магазина у дома», – анонсировал Максим Скаков.

<p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p>

IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

Наконец, в следующем году будет расти доля локальных производителей в ассортименте сети. Как за счет работы с агрегаторами, так и напрямую с производителями.

«Доля местных поставщиков на полках сети в Сибирском федеральном округе сегодня одна из самых больших в стране – 32%. И в 2024 году она точно не будет сокращаться, поскольку локальный продукт пользуется лояльностью покупателей, а скорее всего, будет увеличиваться», – отметил Максим Скаков.

Представленность местных производителей в торговых сетях, входящих в X5 Group

           «Слата» и «ХлебСоль»        «Пятерочка»  «Красный яр» и «Батон»

Среди поставщиков             43%                                        33%                28%

Доля в товарообороте          32%                                        32%                41%

<p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p>

IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров


<p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>IV ежегодная конференция местных производителей «Развиваем родное дело». Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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