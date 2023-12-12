Рост цен ускорился

В ноябре месячный прирост цен (1,11% м/м, против 0,83% м/м в октябре) стал максимальным с апреля 2022 года. Уровень годовой инфляции составил 7,5% г/г, что соответствует верхней границе прогноза ЦБ на конец года (7-7,5%). Об этом пишут аналитики ПСБ.

Индекс базовой инфляции, характеризующий динамику устойчивой компоненты инфляции, также обновил максимумы с апреля 2022 года (+1,01% м/м за месяц, после +0,89% м/м в октябре).

Шансы, что инфляция к концу года останется в рамках прогноза ЦБ, существенно снизились. Однако они все же значимы за счет эффекта высокой базы 2022 года: в прошлом декабре была индексация тарифов ЖКХ, которая отсутствует в конце этого года. С другой стороны, продолжающийся в моменте восстановительный рост конечного спроса должен поддержать инфляцию на повышенном уровне в период сезонной, предпраздничной потребительской активности.

Наш прогноз инфляции на конец года повышен с 7,5% г/г до 7,6-7,8% г/г. Сценарий дополнительного повышения ключевой ставки 15 декабря высоковероятен.

Повышенный рост цен в ноябре, как и ранее, был обеспечен сильной инфляцией в сегменте продуктов питания, которая была поддержана удорожанием услуг населению.

В продовольственном сегменте динамичный рост цен наблюдался по широкому перечню товаров (мясо, хлеб и мучные изделия, молочка, фрукты, крупы, яйца и т.д.). Экономические власти снова пытались ограничить рост цен административными мерами: ограничения экспорта, наценки, переговоры с крупными товаропроизводителями и т.д. К концу ноября по ряду товарных позиций удалось добиться ценовой стабилизации в оптовом сегменте.

Динамика индекса цен на непродовольственные товары в ноябре осталась стабильной. Внутри сегмента ценовая динамика была разнонаправленной, что и обеспечивало стабильность. Например, дальнейший рост цен на лекарства и дизель был нивелирован снижением цен на бензин и стройматериалы. Главным стабилизирующим фактором в сегменте оставалась умеренная курсовая динамика на относительно низких уровнях, а также сохранявшийся запрет на экспорт нефтепродуктов.

Зато цены на услуги населению в ноябре резко ускорили рост. Кроме сезонного роста цен на авиаперелеты и туристические услуги перед новогодними каникулами, зафиксирована неожиданная индексация тарифов на услуги городского транспорта, которая обычно реализуется в январе.

В начале декабря недельная статистика по инфляции зафиксировала прекращение ускоренного роста цен на услуги населению. В остальном инфляционная ситуация не изменилась: сохранилась стабильность индекса цен на непродовольственные товары, а цены на продукты питания продолжили быстро расти.

Главным негативным итогом ноябрьской статистики стал сильный рост индекса базовой инфляции. Её очищенное от сезонности аннуализированное значение достигло пиков 2021 года и, если продолжит расти, существенно снизит шансы ЦБ на возврат инфляции к таргету в 2024 году.

Таким образом, по нашим оценкам, среднесрочные инфляционные риски по итогам ноября усилились. Вряд ли стоит ожидать их снижения в декабре, когда конечный спрос особенно активен. Это является серьёзным основанием для дополнительного повышения ключевой ставки, которое вероятно будет реализовано 15 декабря (ждем +100 б.п. до 16%).