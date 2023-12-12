Новости

ПСБ предлагает клиентам премиальный сервис Mir Pass

ПСБ расширил премиальные программы Orange Premium Club и Orange Premium Club+, предложив клиентам сервис Mir Pass - доступ в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов в России и за рубежом.

Владельцы пакетов Orange Premium Club и Orange Premium Club+, а также путешествующие с ними друзья или родственники могут посещать бизнес-залы вокзалов и аэропортов независимо от класса железнодорожных или авиабилетов.

«ПСБ развивает банковские продукты и lifestyle-сервисы с учетом новых реалий и меняющихся запросов клиентов. Исследования потребительских предпочтений показывают, что интерес премиальных клиентов к путешествиям остается высоким, также растет количество командировок и деловых поездок. Новый сервис Mir Pass позволяет путешественникам комфортно работать и отдыхать в ожидании самолета или поезда в более чем 300 бизнес-залах, которые включены в программу. Мы уверены, что новое предложение сделает любое путешествие нашего клиента лучше, быстрее и комфортнее», - отметил Антон Шушкин, начальник управления по развитию премиального сегмента ПСБ.

Сервис доступен в цифровом формате без предъявления карты. Данные для регистрации можно получить в мобильном приложении или интернет-банке в разделе Mir Pass, либо обратившись к своему персональному менеджеру. После регистрации  в сервисе Mir Pass формируется уникальный QR-код, который достаточно предъявить при входе в бизнес-зал. Также клиенты могут сделать скриншот своего QR-кода и показать его администратору бизнес-зала, если в нужный момент у них не будет доступа в интернет.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Сибирского ф-ла ПАО "Промсвязьбанк". ПСБ Банк erid:LdtCKT2sU

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Альфа Конфа 2023
Шесть мотивирующих тезисов от Ильи Авербуха
«Это мощный инструмент». Как язык тела влияет на успех бизнеса
«Ты все делаешь не так. Продолжай!». Евгений Гаврилин – о нео-предпринимательстве
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес