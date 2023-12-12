ПСБ предлагает клиентам премиальный сервис Mir Pass

ПСБ расширил премиальные программы Orange Premium Club и Orange Premium Club+, предложив клиентам сервис Mir Pass - доступ в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов в России и за рубежом.

Владельцы пакетов Orange Premium Club и Orange Premium Club+, а также путешествующие с ними друзья или родственники могут посещать бизнес-залы вокзалов и аэропортов независимо от класса железнодорожных или авиабилетов.

«ПСБ развивает банковские продукты и lifestyle-сервисы с учетом новых реалий и меняющихся запросов клиентов. Исследования потребительских предпочтений показывают, что интерес премиальных клиентов к путешествиям остается высоким, также растет количество командировок и деловых поездок. Новый сервис Mir Pass позволяет путешественникам комфортно работать и отдыхать в ожидании самолета или поезда в более чем 300 бизнес-залах, которые включены в программу. Мы уверены, что новое предложение сделает любое путешествие нашего клиента лучше, быстрее и комфортнее», - отметил Антон Шушкин, начальник управления по развитию премиального сегмента ПСБ.