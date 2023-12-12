Новости

Авария на котельной в микрорайоне Угольщиков в Тулуне устранена

Котельная подает тепло во все обслуживаемые микрорайоны. Учитывая прогноз погоды, в отдельных жилых домах еще может быть прохладно.

«Школы в связи с морозами работают дистанционно, детские сады принимают детей в режиме дежурных групп. Режим повышенной готовности в городе не снят до повышения температуры наружного воздуха», – говорится в сообщении мэрии Тулуна.

Ситуация теплоснабжения города остается на контроле. Все заявки по вопросам теплоснабжения принимает ЕДДД города Тулуна по телефону 40-515 или 8983-400-20-50. Все заявки будут отработаны специалистами администрации и сотрудниками управляющих организаций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Альфа Конфа 2023
Шесть мотивирующих тезисов от Ильи Авербуха
«Это мощный инструмент». Как язык тела влияет на успех бизнеса
«Ты все делаешь не так. Продолжай!». Евгений Гаврилин – о нео-предпринимательстве
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес