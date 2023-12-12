Авария на котельной в микрорайоне Угольщиков в Тулуне устранена

Котельная подает тепло во все обслуживаемые микрорайоны. Учитывая прогноз погоды, в отдельных жилых домах еще может быть прохладно.

«Школы в связи с морозами работают дистанционно, детские сады принимают детей в режиме дежурных групп. Режим повышенной готовности в городе не снят до повышения температуры наружного воздуха», – говорится в сообщении мэрии Тулуна.

Ситуация теплоснабжения города остается на контроле. Все заявки по вопросам теплоснабжения принимает ЕДДД города Тулуна по телефону 40-515 или 8983-400-20-50. Все заявки будут отработаны специалистами администрации и сотрудниками управляющих организаций.