Новости

ФНС и ФСБ раскрыли схему производства пива под видом газировки

По такой схеме в стране производят больше 2 млрд литров неучтенного пива. Об этом РБК рассказал источник, осведомленный о результатах проекта ФНС.

Для выпуска неучтенного пива участники этой схемы закупают больше солода, хмеля, бутылок и этикеток, чем нужно для официально задекларированного производства. Закупки проводят и сами производители, и связанные с ними компании-сателлиты, говорит источник, знакомый с ведомственными материалами. «Эти зависимые компании не производят ничего из того, где нужен солод, например пиво, квас или хлеб. Они не перепродают сырье, а только продают готовую продукцию пивзавода. То есть сырье закупают подконтрольные компании и передают производителю пива без документов для выпуска неучтенной продукции», – объясняет он.

По словам источника РБК, налоговики заметили, что у таких производителей ежегодно растут объемы закупки солода, потребления воды и энергии, но сохраняется низкая загрузка мощностей – в среднем от 5 до 60%. «Это указывает на скрытое производство», – говорит он.

Вторая схема ухода от налогов на пивном рынке предусматривает выпуск обычного алкогольного пива под видом безалкогольного или кваса и лимонадов. Безалкогольное пиво и квас не облагаются акцизами, а производители газировки с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл платят пониженный акциз.

«Производство безалкогольных напитков, например лимонадов, идет на тех же линиях, что и пиво, а фиксация объемов осуществляется лишь включением счетчика. Ряд компаний декларируют производство «товаров прикрытия», а по факту производят неучтенное пиво», – говорит один из источников РБК. Как правило, они не покупают сырья, тары и этикеток для лимонадов и не продают безалкогольные напитки в рознице.

Ранее стало известно, что иркутяне стали больше придерживаться здорового образа жизни. За последние три месяца интерес к правильному питанию и занятиям в спортивных клубах вырос почти на 35% относительно аналогичного периода прошлого года. Такие данные получили аналитики МегаФона после изучения обезличенной статистики обращений к тематическим интернет-ресурсам.

Данные МегаФона показывают, что ближе к весне число ЗОЖ-поклонников заметно приросло. На это могли повлиять желание привести себя в форму, а также более осознанное отношение к своему здоровью, которое в целом поддерживается в интернет-среде.

В Иркутской области востребованность сайтов с информацией о полезной еде, ресурсов по доставке готовых блюд и комплексных программ сбалансированного питания выросла на 14%. В то же время значительно увеличились запросы на спортивный инвентарь и одежду для занятий – почти в 10 раз.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Альфа Конфа 2023
Шесть мотивирующих тезисов от Ильи Авербуха
«Это мощный инструмент». Как язык тела влияет на успех бизнеса
«Ты все делаешь не так. Продолжай!». Евгений Гаврилин – о нео-предпринимательстве
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес