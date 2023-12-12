ФНС и ФСБ раскрыли схему производства пива под видом газировки

По такой схеме в стране производят больше 2 млрд литров неучтенного пива. Об этом РБК рассказал источник, осведомленный о результатах проекта ФНС.

Для выпуска неучтенного пива участники этой схемы закупают больше солода, хмеля, бутылок и этикеток, чем нужно для официально задекларированного производства. Закупки проводят и сами производители, и связанные с ними компании-сателлиты, говорит источник, знакомый с ведомственными материалами. «Эти зависимые компании не производят ничего из того, где нужен солод, например пиво, квас или хлеб. Они не перепродают сырье, а только продают готовую продукцию пивзавода. То есть сырье закупают подконтрольные компании и передают производителю пива без документов для выпуска неучтенной продукции», – объясняет он.

По словам источника РБК, налоговики заметили, что у таких производителей ежегодно растут объемы закупки солода, потребления воды и энергии, но сохраняется низкая загрузка мощностей – в среднем от 5 до 60%. «Это указывает на скрытое производство», – говорит он.

Вторая схема ухода от налогов на пивном рынке предусматривает выпуск обычного алкогольного пива под видом безалкогольного или кваса и лимонадов. Безалкогольное пиво и квас не облагаются акцизами, а производители газировки с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл платят пониженный акциз.

«Производство безалкогольных напитков, например лимонадов, идет на тех же линиях, что и пиво, а фиксация объемов осуществляется лишь включением счетчика. Ряд компаний декларируют производство «товаров прикрытия», а по факту производят неучтенное пиво», – говорит один из источников РБК. Как правило, они не покупают сырья, тары и этикеток для лимонадов и не продают безалкогольные напитки в рознице.

Ранее стало известно, что иркутяне стали больше придерживаться здорового образа жизни. За последние три месяца интерес к правильному питанию и занятиям в спортивных клубах вырос почти на 35% относительно аналогичного периода прошлого года. Такие данные получили аналитики МегаФона после изучения обезличенной статистики обращений к тематическим интернет-ресурсам.

Данные МегаФона показывают, что ближе к весне число ЗОЖ-поклонников заметно приросло. На это могли повлиять желание привести себя в форму, а также более осознанное отношение к своему здоровью, которое в целом поддерживается в интернет-среде.

В Иркутской области востребованность сайтов с информацией о полезной еде, ресурсов по доставке готовых блюд и комплексных программ сбалансированного питания выросла на 14%. В то же время значительно увеличились запросы на спортивный инвентарь и одежду для занятий – почти в 10 раз.