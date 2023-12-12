Представителей вузов и руководителей ИТ-направлений Иркутска приглашают на бесплатные вебинары по онлайн-коммуникациям

МТС приглашает представителей учебных заведений Приангарья, руководителей IT-направлений, а также специалистов, ответственных за цифровую трансформацию в декабре эксперты ждут на бесплатных вебинарах, посвященных вопросам организации качественных онлайн-мероприятий, а также безопасности данных при онлайн-коммуникациях. Участие бесплатное, но необходима регистрация.

12 декабря в 18.00 (ирк) пройдет вебинар на тему «Как развернуть в IT-компании популярную российскую платформу для онлайн-встреч и мероприятий». Спикеры поделятся информацией о том, как сделать онлайн-обучение качественным и удобным, привлекать новых студентов и монетизировать знания. Кроме того, эксперты расскажут, как обеспечить безопасность данных при коммуникациях.

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14 декабря в 18.00 (ирк) эксперты расскажут, как государственные организации используют российские сервисы для онлайн встреч и совещаний. Руководители отдела обучения, технические и ИБ-директора, сотрудники, ответственные за цифровизацию узнают, как обеспечить безопасность данных с помощью отечественного ПО, как перевести все онлайн-взаимодействия на одну платформу, как организовать коммуникацию с коллегами из разных регионов, а также о том, как организовать качественное дистанционное обучение.

Регистрация здесь

15 декабря в 13.00 (ирк) пройдет вебинар на тему «Как использовать платформу для онлайн-обучения и вебинаров в образовательных организациях». Вебинар будет полезен проректорам, руководителям учебных и методических отделов и руководителям отделов по информатизации.