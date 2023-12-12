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Иркутская область бьет рекорды энергопотребления

Сегодня объем достиг 10 008 МВт, что на 587 МВт больше пиковых значений прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

«В начале зимы регион бьет рекорды прошлого года по потреблению электричества. 10 декабря в энергосистеме Иркутской области зафиксирован исторический максимум потребляемой мощности на уровне 9907 МВт, сегодня энергопотребление составило уже 10 008 МВт. Это на 587 МВт больше пиковой нагрузки предыдущего осенне-зимнего периода. Во многом это связано с организацией электрообогрева в жилых домах и коттеджах – в первую очередь Иркутского района», – говорит губернатор Игорь Кобзев.

Также на комиссии была обозначена тема значительного энергопотребления – это работа майнинговых ферм. Как отметил директор ОАО «Иркутскэнерго» Олег Причко, причиной частых отключений электроэнергии является повышенная нагрузка, которая происходит, в том числе, из-за нелегальной майнинговой деятельности в частных домовладениях.

Ввиду этого поступило предложение «Иркутскэнергосбыту» усилить работу по выявлению потребителей с повышенной электронагрузкой с признаками майнинговой деятельности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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