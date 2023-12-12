Какие специалисты в Иркутске могут зарабатывать до 150 тыс. рублей?

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 74 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения декабря в Иркутске.

В Иркутске в декабре больше всего готовы платить финансовому директору. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы. Компания предлагает зарплату до 150 тыс. рублей, годовой бонус, индексацию зарплаты и мобильную связь.

На втором месте – вакансия менеджера по логистике с зарплатой от 110 тыс. рублей. Работодатель обещает обучение и наставничество.

На третьем месте – инженер по контролю и качеству строительства с зарплатой 110 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы от трех лет и профильное образование.

В рейтинг также вошли вакансии главного инженера проекта и хирурга с зарплатами от 100 тыс. рублей.

В декабре в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, бухгалтеров, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

В Хабаровске, Томске, Иркутске, Пензе, Ижевске и Оренбурге в топе зарплатных предложений декабря — врачи.

В Томске среди лучших по оплате — вакансия главного специалиста строительного отдела, в Ульяновске — главного конструктора, в Хабаровске — заместителя директора по технической политике и инвестициям, в Иркутске — финансового директора, в Саратове — специалиста по импортозамещению, в Пензе — заведующего швейным производством.