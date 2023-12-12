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Более 4 тыс. сделок с недвижимостью за наличный расчет в Сбере провели жители Иркутской области в 2023 году

Клиенты Сбера выбирают банк для оформления сделок с недвижимостью за наличный расчет. Количество неипотечных сделок выросло на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на сегодняшний день жители Иркутской области провели в Сбере более 4 тысяч сделок с недвижимостью за наличный расчет.

Для этой категории клиентов с апреля 2023 года в Сбере действует сервис «Регистрация и расчеты», который существенно упрощает сделки с землёй и недвижимостью.

«Регистрация и расчеты» – это современный, удобный и безопасный инструмент взаиморасчетов между продавцом и покупателем недвижимости. Этот сервис помогает участникам сделки быстро зарегистрировать свою недвижимость в Росреестре, безопасно провести расчёты друг с другом, используя специальный счет.

У банка есть дополнительные опции, которые позволяют клиентам проверить юридическую чистоту приобретаемой недвижимости, подготовить договор купли-продажи, учитывающий пожелания всех сторон. Сделку за наличный расчет с Сбербанке можно провести, даже если покупатель и продавец живут в разных регионах страны.

«Клиентам удобно и выгодно пользоваться сервисом ''Регистрация и расчеты''. Сервис автоматически формирует пакет документов. Клиенту остается только проверить данные, отправить документы на регистрацию в Росреестр и отслеживать статус готовности. Тратить время на поход в Росреестр или МФЦ не придется. После того как право собственности перейдет к покупателю, деньги поступят на счет продавца. До того момента они будут храниться на специальном счете в Сбере. Таким способом банк обеспечит безопасный расчет между сторонами сделки», – Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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