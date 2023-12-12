Путешествия в 2024 году подорожают от 5% до 30%

Общемировая инфляция увеличит стоимость путешествий в 2024 году на 5%-30% – в зависимости от направления. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Главным фактором, влияющим на цену, остается волатильный и слабо прогнозируемый курс рубля», – отметил Мурадян.

Перечень направлений для выездного туризма, по его словам, существенно не изменится: новые направления практически не появляются, хотя происходит расширение полетных программ по уже существующим.

Ранее стало известно, 9% иркутян планируют продлить январские каникулы: 6% возьмут отпуск в конце декабря, еще 3% – в первые рабочие дни нового года. Мужчины будут продлять каникулы отпусками чаще женщин (10 и 7% соответственно). Горожане до 34 лет – чаще тех, кто старше (13%).

Как же трудовые коллективы относятся к тем, кто планирует уйти в отпуск в последние дни уходящего года? У большинства отношение к таким коллегам спокойно-нейтральное (58%). Практически каждый четвертый одобряет их решение (23%). О негативном отношении к идее сослуживцев сходить в отпуск в конце года рассказал каждый десятый. Не одобряют декабрьские отпуска коллег чаще всего инженеры и рабочие производств, бухгалтеры, налоговики, продавцы, кассиры, транспортники.