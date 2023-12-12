Серийное производство материнских плат для российских процессоров началось в Москве

В следующем году предприятие выпустит для собственных нужд 30 тыс. комплектующих. Слова главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского передают «Известия».

«Компания разрабатывает собственные продукты. Так, инженеры предприятия за 18 месяцев создали универсальную материнскую плату, которую можно использовать в дисплеях, сенсорных панелях, настольных моноблоках, телевизорах», – приводятся слова руководителя департамента на сайте столичной мэрии.

Они разработаны под отечественные процессоры «Элвис» и «Байкал».

Ранее на Международной выставке-форуме «Россия» губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о том, что Приангарье – это мощный промышленный потенциал и высокотехнологичные производства. Здесь производят 38% российского алюминия, 28% ПВХ, 26% целлюлозы. В области реализуются масштабные и амбициозные промышленные и социальные проекты. Сегодня на стадии реализации – свыше 180 только средних и крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 3 трлн рублей. За последние три года отчисления в федеральный бюджет выросли в восемь раз. Сегодня это более 1,7 млрд рублей.