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Доля граждан старше 40 лет выросла в структуре ипотечных кредитов

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2023 году в структуре выданных ипотечных кредитов сильнее всего выросла доля заемщиков от 40 до 50 лет. Так, в январе – октябре 2023 года она составила 26,1%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,8 процентного пункта (п.п.) (в январе – октябре 2022 года – 23,3%).

Кроме того, в январе – октябре текущего года в структуре выдачи ипотеки выросла доля самых малочисленных заемщиков возрастных групп от 50 до 60 лет – на 1,3 п.п. до 9,1% и старше 60 лет – на 0,7 п.п. до 2,7%.

В то же время наибольшее сокращение доли было отмечено у ипотечных заемщиков в возрасте до 40 лет: моложе 30 лет – на 2,5 п.п. до 19,6% и от 30 до 40 лет – на 2,3 п.п. до 42,5%.

При этом самой массовой категорией заемщиков по ипотечным кредитам остаются граждане в возрасте от 30 до 40 лет – 42,5%, а наименьшей – заемщики старше 60 лет (2,7%).

«Ипотечные заемщики в этом году, действительно, немного «повзрослели», – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – По нашему мнению, увеличение их возраста является следствием сокращения банками аппетита к риску. В целом, молодые граждане считаются более рискованными заемщиками с нестабильными доходами. С учетом роста ставок и макропруденциальных ограничений в части долговой нагрузки, заемщикам нужно готовиться к снижению уровня одобрений банками заявок на ипотечные кредиты и, соответственно, более тщательному контролю качества своей кредитной истории, числовым выражением которой является Персональный кредитный рейтинг».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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