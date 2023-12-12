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Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам с начислением процентов на минимальный остаток

Банк Уралсиб повысил базовые ставки по рублевым накопительным счетам с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток. Размер ставок по таким накопительным счетам теперь составляет 11% или 0,01% годовых, в зависимости от суммы размещения.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Операционный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:LdtCKBwLn

/ Сибирское Информационное Агентство /
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