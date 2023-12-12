Средний чек россиян за неделю сократился на 3 рубля

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, средний чек на прошедшей 49 неделе 2023 года (с 4 декабря по 10 декабря) составил 829,8 руб., что на 2,8 руб. или 0,34% меньше, чем неделей ранее.

Таким образом, тренд неуклонного роста, продолжавшийся восемь недель подряд, был прерван. Относительно аналогичной недели прошлого года средний чек вырос на 132 руб. или на 18,9%.

Говорить об ощутимом снижении среднего чека не стоит, так как снижение менее чем на процент не является значимым. Скорее стоит отметить, что в текущем году покупательская активность россиян в конце года несколько выше, чем в прошлом. По всей вероятной, предновогодняя закупка для многих потребителей началась раньше обычного и становится все интенсивнее. На фоне почти неуловимого снижения среднего чека на прошедшей неделе недельные расходы значительно выросли.