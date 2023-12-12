Сбер улучшил условия по нецелевому кредиту под залог недвижимости

Кредит выдаётся дистанционно, не нужен отчёт об оценке, можно привлекать до двух созаёмщиков.

Сбер упростил получение нецелевого кредита под залог недвижимости. Теперь заёмные средства поступают на счёт клиента дистанционно — нужно только один раз посетить офис банка, чтобы подписать договор. А при недостаточной платёжеспособности можно привлечь до двух созаёмщиков, чтобы увеличить сумму кредита.

Кроме того, оформляя кредит под залог квартиры, клиент не обязан предоставлять отчёт об оценке — это экономит время и до 5 тыс. рублей (стоимость услуги). Если нецелевой кредит оформляется под залог другого типа недвижимости — например, жилого дома, земельного участка, апартаментов или гаража, — отчёт об оценке всё-таки понадобится.

Получить кредит под залог недвижимости на Домклик можно без подтверждения дохода и занятости. Для залога подойдут квартира, жилой дом, апартаменты, земельный участок и гараж.