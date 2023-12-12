Названы причины резкого роста энергопотребления в Иркутской области

«Главная причина безудержного роста энергопотребления в Иркутской области вовсе не майнинг, а электроотопление», – считает генеральный директор АО «ИЭСК» Дмитрий Конопелько. По его словам, особенно заметный рост темпов электропотребления фиксируется на юге области – в Иркутском, Шелеховском, Ангарском и Усольском районах – территориях, которые активно застраиваются индивидуальным жильём.

– Основной прирост энергопотребления сегодня дает частный сектор – это электроотопление, – заявил в интервью Газете Дело Дмитрий Конопелько. – Говорят, что главная беда в области – это майнинг. Это не совсем так. Майнинговое оборудование работает круглосуточно и круглогодично. То есть одинаково потребляет энергию и зимой, и летом. А цифры показывают, что в зимних условиях энергопотребление в регионе прирастает на 3,6 ГВт, с 5,8 ГВт до 9,4 ГВт, т.е. без малого в два раза, а в Иркутском районе мы фиксируем рост почти в 4 раза. Эта разница ярко показывает, что колоссальный объем электроэнергии уходит на обогрев домов.

Он добавил, что зачастую «мы топим улицу», потому что дома строятся из материалов с низкой энергоэффективностью. «Из-за низкого тарифа население нерационально расходует электрическую энергию. И это одна из главных причин энергодефицита в регионе. Там, где можно обойтись пятью киловаттами, тратится 10. Используется в разы больше ресурсов, чем требуется».

Вызывает беспокойство у директора ИЭСК и отсутствие у людей в домах альтернативных источников, зачастую используется только электроотопление.

– Возникает угроза уже непосредственно жизнеобеспечения населения. В силу технологических причин у нас достаточно длительный период восстановления в случае нештатных ситуаций. Отключения от электричества могут длиться несколько часов, по нормам допустимый период отключения – до 24 часов. Поэтому для отопления так важно иметь альтернативный источник. Хотя бы обычную печку на дровах, чтобы дом не промерз. Мы сегодня говорим об этой проблеме и главам муниципальных образований, и губернатору, и населению на встречах.

Топ-менеджер ИЭСК убежден: региону нужен комплексный и плановый подход к застройке. В настоящее время ИЭСК совместно с правительством области и муниципальными образованиями прорабатывает этот вопрос.

Напомним, 11 декабря 2023 года регион обновил рекорды энергопотребления. Исторический максимум потребляемой мощности вырос до 10008 МВт. Это на 587 МВт больше пиковой нагрузки предыдущего осенне-зимнего периода.