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В Грановщине и Хомутово часть домов осталась без света

В Иркутской области установились сильные морозы, ночью температуры опускаются ниже -40. Нагрузка на сети увеличилась, поэтому аварии происходят всё чаще. Так, 50 домов в деревне Грановщина Иркутского района и 10 домов в селе Боярск Усть-Кутского района остались без света, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Продолжаются работы в Хомутово, где произошел обрыв провода.

– У жителей некоторых домов в Хомутово пропала одна фаза, частично отсутствовало электроснабжение в домах. Бригады уже приступили к работам. Приходится работать в -37, – говорится в сообщении ИЭСК.

Энергетики предупреждают, что на время проведения работ и перевода части нагрузки потребуется выполнить отключение электроэнергии. Без электроснабжения частично останутся Позднякова, Хомутово, Западный, Куда. Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 01:00 13 декабря.

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– Электросетевая организация не является теплоснабжающей, – отмечают в ИЭСК. – Перерыв в электроснабжении может составлять до 24 часов.  Поэтому использовать только электроотопление в зимнее время не рекомендуется, так собственники частных домов ставят себя в опасную ситуацию.

Устранены аварии в более 600 домах:

  • в Иркутске (66 домов),
  • в поселках Мегет и Стеклянка Ангарского городского округа (348 домов),
  • Ново-Иркутский Иркутского района (184 дома),
  • в ДНТ Полюшко Иркутского района (12 домов).

Напомним, 11 декабря 2023 года в Иркутской области обновлен рекорд энергопотребления. Исторический максимум потребляемой мощности вырос до 10008 МВт. Это на 587 МВт больше пиковой нагрузки предыдущего осенне-зимнего периода


/ Сибирское Информационное Агентство /
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