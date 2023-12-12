Альфа-Банк повысил ставки по вкладам в юанях до 4%

Альфа-Банк сообщил о повышении ставок по вкладам в юанях.

– С 12 декабря банк повысил ставки по вкладам в юанях на сроки от 3 месяцев до 2 лет. При этом банк учел наиболее популярные сроки, предложив клиентам ставки до 3,5% годовых для вклада на 6 месяцев и до 4% — для вклада сроком на год. Минимальная сумма — от 500 юаней, – говорится в сообщении банка.

Открыть вклад можно в приложении или Альфа-Онлайн, а также в офисе банка.

Напомним, последний массовый виток повышения ставок по юаневым вкладам был зафиксирован летом этого года. С тех пор ставки увеличились незначительно — тогда максимальная доходность составляла 3,5%. В дальнейшем на фоне роста ключевой ставки ЦБ банки повышали преимущественно доходность рублевых вкладов.