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Альфа-Банк повысил ставки по вкладам в юанях до 4%

Альфа-Банк сообщил о повышении ставок по вкладам в юанях.

– С 12 декабря банк повысил ставки по вкладам в юанях на сроки от 3 месяцев до 2 лет. При этом банк учел наиболее популярные сроки, предложив клиентам ставки до 3,5% годовых для вклада на 6 месяцев и до 4% — для вклада сроком на год. Минимальная сумма — от 500 юаней, – говорится в сообщении банка.

Открыть вклад можно в приложении или Альфа-Онлайн, а также в офисе банка.

Напомним, последний массовый виток повышения ставок по юаневым вкладам был зафиксирован летом этого года. С тех пор ставки увеличились незначительно — тогда максимальная доходность составляла 3,5%. В дальнейшем на фоне роста ключевой ставки ЦБ банки повышали преимущественно доходность рублевых вкладов.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:LdtCKdVzi

/ Сибирское Информационное Агентство /
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