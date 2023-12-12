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Альфа-Банк презентовал уникальный цифровой сервис для руководителей компаний

Презентация прошла в формате бизнес-завтрака для топ-менеджеров компаний в рамках форума «Пульс цифровизации. Форум лидеров цифрового развития». Эксперты рассказали о новом сервисе для топ-менеджеров компаний в приложении Альфа-Бизнес. На мероприятии обсудили, как топ-менеджеры принимают решения и какие технологии помогают руководить компаниями. Кроме того, эксперты рассказали о нейрофизиологии принятия решений, а топ-менеджеры компаний поделились своим опытом. Среди участников были руководители среднего и крупного бизнеса.

Благодаря новому сервису руководители компаний крупного и среднего бизнеса могут удобно и прозрачно работать с банком со своей группой компаний: оперативно отслеживать статусы по сделкам, общаться в чате с клиентским менеджером, подключать сотрудников своей компании к заявкам и сделкам, получать персонализированные предложения.

«Специфика среднего и крупного бизнеса состоит в том, что лица принимающие решения, т.е. топ-менеджеры компаний, практически не работают в цифровых каналах банков. Мы в Альфа-Банке решили это исправить. Мы разработали уникальный сервис для топ-менеджера в мобильном приложении, убрали лишние функции и оставили только то, что действительно важно для управленцев. Сервис работает пока в пилотном режиме, но обратная связь от клиентов показывает, что этот функционал выведет на новый уровень взаимодействие банка с топ-менеджментом компаний-клиентов», — рассказал Владимир Воейков, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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