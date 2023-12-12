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В 2023 году не было ни одного нападения на офисы Байкальского Сбербанка

Отсутствие нападений в этом году связано с тем, что преступники понимают тщетность подобных незаконных деяний из-за высокой защищенности объектов банка и неотвратимости наказания.

Последние случаи нападения на офисы Сбера на территории Иркутской области, Забайкальского края, республик Бурятия и Саха (Якутия) произошли в 2022 году. Все нападавшие были задержаны по горячим следам и получили реальные сроки лишения свободы, при этом ущерб для банка был минимальным.

В Улан-Удэ в августе 2022 года злоумышленник попытался ограбить кассира, но сбежал, так как сотрудник банка нажала тревожную кнопку. Мужчина был задержан и получил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

В октябре прошлого года в Забайкальском крае злоумышленники пытались вынести из офиса Сбера и вскрыть сейф с деньгами, но не смогли сделать это. За совершенное преступление оба нападавших получили по 2,5 года лишения свободы.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка:

«Нападения на офисы и банкоматы Сбера уходят в прошлое, так как современные высокотехнологичные системы защиты не оставляют злоумышленникам ни одного шанса совершить преступление и избежать наказания. Тот факт, что в этом году не было ни одной попытки нападения в Байкальском банке говорит о том, что даже сами потенциальные злоумышленники понимают это. Увы, есть другой тренд в разных регионах страны: телефонные мошенники фактически зомбируют законопослушных граждан, похищают у них деньги и подстрекают нападать на отделения банков, сотрудники которых якобы причастны к хищениям».

Александр Абрамкин подчеркнул, что даже неосознанно выполняя подобные задания, человек рискует сесть в тюрьму по статье 205 УК РФ "Террористический акт", предусматривающей суровое наказание. Поэтому необходимо быть бдительным и не вступать в разговор с мошенниками, от которых исходят призывы к поджогам, взрывам фейерверков в отделениях банков и нападениям на сотрудников финансовых учреждений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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