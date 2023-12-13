Сбербанк профинансировал строительство двух блок-секций ЖК «Стрижи Сити»

Сбербанк профинансировал строительство 8-й и 9-й блок-секций жилого комплекса «Стрижи Сити», об этом сообщает пресс!служба банка. Общая площадь строящихся секций составляет 27 800 кв. м., ввод в эксплуатацию запланирован на лето 2024 года. Застройщик ЖК — ООО СЗ «ДЕСС-Инвест», входит в ГСК «Восток Центр Иркутск».

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Сбербанк финансирует строительные проекты ГСК «Восток Центр Иркутск» с 2018 года. С помощью банка застройщик за пять лет построил более 70 000 кв. м жилья. В разное время реализация жилой недвижимости проходила как по договорам купли-продажи, так и по договорам долевого участия со счетами эскроу – специальных счетов, которые используются для безопасных сделок на рынке строящейся недвижимости».

Покупка квартир в ЖК «Стрижи Сити» сегодня возможна по договорам долевого участия в рамках программ с государственной поддержкой «Господдержка – 2020», «Семейная ипотека» и IT-ипотека.

Михаил Сигал, руководитель ГСК «Восток Центр Иркутск»:

«Несколько лет назад мы предоставили покупателям финансовой защищённый продукт — готовые объекты. На сегодняшний день в сданных секциях все квартиры проданы, поэтому по просьбе наших покупателей были открыты продажи квартир в новых блок-секциях «Стрижи Сити» по договорам долевого строительства через эскроу счета. Теперь вложить деньги в будущую квартиру можно ещё до ввода объекта, оформив сделку по государственным ипотечным программам с пониженной ставкой с использованием траншевых платежей».