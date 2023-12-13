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«Связной» признан банкротом

В прошлом году торговая сеть получила 80 исков на 14 млрд руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы.

В прошлом году стало известно, что к «Связному» подали в общей сложности 79 исков на 14,26 млрд руб. Среди истцов – кредиторы, поставщики, арендодатели и логистические компании. В феврале этого года «Связной» уведомил, что намерен подать заявление о банкротстве.

В начале сентября «Связной» закрыл все точки в Москве и Петербурге. По всей России у него были магазины более чем в 1250 городах.

В июне арбитражный суд ввел в компании процедуру наблюдения, которая должна была продлиться до 5 декабря. Среди основных кредиторов ретейлера – Совкомбанк, Альфа-банк и Merlion.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал «Гугл» банкротом. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Гугл», российское подразделение Google, и открыл в компании конкурсное производство. Задолженность «дочки» перед 1 тыс. российских компаний составила 53,6 млрд рублей. Больше всего исков связано с неоказанием услуг по размещению рекламы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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