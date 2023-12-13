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Мошенники похищают деньги и имущество россиян под предлогом обновления банкнот

Банк России выявил новую схему обмана, которую в последние месяцы начали использовать злоумышленники. Они стали спекулировать на обновлении банкноты номиналом 5000 рублей.

Мошенники звонят гражданам и сообщают, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых 5000 рублей. Для этого злоумышленники предлагают человеку установить на мобильном телефоне специальное приложение – «Банкноты Банка России». Однако они дают ссылку на фальшивое приложение, визуально похожее на официальное. После установки такого приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам. Таким образом, они похищают у человека деньги со всех счетов.

Приложение «Банкноты Банка России» действительно существует, но оно содержит информацию об основных защитных признаках всех банкнот Банка России (где именно они расположены и как должны выглядеть) и не определяет подлинность купюр.

Кроме того, аферисты под видом работников социальных служб ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на новые. А на самом деле лжесотрудники подсовывают доверчивым людям фальшивые купюры. Жертвами чаще всего становятся пожилые люди. Есть даже случаи квартирных краж, совершенных под предлогом «обмена денег». Банк России напоминает, что обновленные банкноты – 100 и 5000 рублей – поступают в оборот постепенно. Старые банкноты не нужно специально обменивать на новые. И те, и другие будут параллельно находиться в обращении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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