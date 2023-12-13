Госкомпаниям предложили отдавать 70% IT-бюджетов на софт и услуги сторонних разработчиков

На собственные решения предприятиям оставят 30%, узнали «Известия».

Это следует из методических рекомендаций госкомпаниям и госкорпорациям, подготовленных Центром компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий, с которыми ознакомились «Известия».

Это же касается и электронной продукции, разрабатываемой для нужд структур, следует из документа. Исключения могут затронуть лишь госпредриятия, тарифы на услуги которых регулируются государством, а также при высоком уровне их инвестиций в цифровую инфраструктуру. Например, если в 2025-2027 годах на такую трансформацию будет приходиться не менее 10% от общего объема инвестиций компании.

Рекомендации уже согласованы с ведомствами, курирующими деятельность крупных госкомпаний, и внесены в Минцифры. Ведомство, в свою очередь, направит их на утверждение профильной правительственной комиссии по цифровому развитию, рассказал «Известиям» директор центра компетенций Илья Массух.

Ограничения расходов на внутренние проекты призвано стимулировать развитие российской IT-отрасли, независимых высокотехнологичных компаний, создающих продукты для разных отраслей экономики, подчеркнул он.

Ранее эксперты Иркутской области рассказали зачем региону нужны креативные индустрии. Правительство Российской Федерации приняло концепцию развития этого направления. Сейчас вклад творческих индустрий в ВВП РФ составляет 4,87% ВВП (без IT-отрасли – 3%). Правительство намерено поднять этот показатель к 2030 году до 6%, а долю занятых в секторе – с 4,7% до 15%.

Эксперты отмечают, что продукция креативных индустрий, например, кино, анимационные фильмы, музыка, видеоигры и другие, формирует положительный образ страны и региона, а значит, и способствует повышению их инвестиционной привлекательности и росту туристского потенциала.