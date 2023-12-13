Правила стройки торговых центров изменят в России

Новые правила Минстрой утвердит до конца года, сообщают «Известия».

До конца года в России планируется утвердить изменения в свод правил проектирования ТРЦ. Модернизированные нормы должны помочь бизнесу экономить на строительстве и проектировать более оригинальные здания.

За последние годы заметно изменились требования посетителей моллов к их наполнению: гораздо больше пространства теперь отводится под развлекательные, досуговые функции, а также они требуют более оригинальных планировочных решений, пояснила «Известиям» директор по управлению и развитию группы объектов Mall Management Group Алина Стрелкова.

А управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский отметил, что в условиях эволюции ТЦ в сторону торгово-общественных центров обновление сводов правил действительно нужно. И наибольшее значение, по его словам, имеет возможность экономить место, которого очень часто не хватает, особенно в местах плотной застройки. Например, уже более разумно, по его мнению, равномерно распределять точки общепита по всем этажам, а не только на фуд-корте.

Ранее стало известно, что пекарни и фастфуд растут, салоны мобильной связи сокращаются на рынке стрит-ретейла Москвы. Эксперты компании Filipov Capital проанализировали стрит-ретейл Москвы. За год фастфуд и пекарни выросли более чем в два раза, а салон связи постепенно уходят в небытие.

По данным Filipov Capital в 9 сегментах предприятий, которые являются самыми активными арендаторами помещений в сегменте стрит-ретейла Москвы, в декабре 2023 года работает 69759 точек. За год – с декабря 2022 года – количество точек выросло почти в 1,5 раза (+47,3%). В абсолютных цифрах количество точек увеличилось 22416.

Самый значительный рост числа точек в Москве за год был отмечен в сегменте пекарен. Количество таких заведений выросло на 151,9 или на 1853 точки. Сейчас в столице и ближайших пригородах работает 3073 подобные предприятия.