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Желаемый уровень МРОТ в Иркутске составляет 41,2 тыс. рублей

С 1 января минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 19 242 рублей в месяц. Только этого мало: жителям мегаполисов нужен МРОТ выше реального минимум в 2 раза. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения городов России с населением от 500 тысяч человек.

В Иркутске желаемый уровень МРОТ, по мнению жителей, должен составлять 41 200 руб., в августе этого года эта сумма была равна 40 800 руб., в ноябре 2022 – 37 100 руб., в апреле 2022 – 37 000 руб., в январе 2022 – 36 800 руб., а в ноябре 2020 года – 31 400 руб.

Самые высокие запросы к уровню МРОТ – в Москве и Владивостоке: жители столицы страны и столицы Приморья мечтают о минимальном размере оплаты труда в 45300 рублей. Запросы к уровню МРОТ в Хабаровске составляют 43600 рублей. Санкт-Петербург на третьем месте с ожиданиями в размере 43000 рублей. В топ-5 городов вошли Екатеринбург и Тюмень: жители считают, что МРОТ в их регионах должен составлять 42700 и 42500 рублей соответственно.

Самые скромные ожидания – у экономически активного населения Пензы и Кирова (36 700 и 37 400 рублей). С августа этого года в Ульяновске и Казани запросы к МРОТ выросли на 7%, а в Липецке и Барнауле практически не изменились.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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