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Средний бюджет россиян на новогодние каникулы за год вырос на 12%

Расходы среднестатистического экономически активного россиянина на празднование и январские каникулы составят почти 20 тысяч рублей. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 5000 граждан из всех округов страны.

Расходы на празднование нового года и январский отдых планирует каждый третий. Бюджет россиян за год вырос на 12% – до 19600 рублей на человека. Женщины чаще занимаются финансовым планированием (38% против 31% среди мужчин), но их бюджеты скромнее (в среднем 16400 и 22200 рублей соответственно). Молодежь до 24 лет чаще сводит баланс денежных средств в преддверии января и рассчитывает уложиться в меньшую сумму, чем россияне старше 45 лет (14300 и 20700 руб.).

Среди жителей мегаполисов самые высокие праздничные бюджеты – у москвичей (в среднем 23000 рублей), петербуржцев (21000 рублей) и красноярцев (19600 рублей). В Волгограде и Новосибирске планируют уложиться в меньшие суммы (15000 и 16400 рублей соответственно).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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