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Налог на недвижимость вырастет в 2024 году

В результате переоценки кадастровой стоимости объекты в стране подорожали на 20-25%. Это скажется и на размере налога на жилье, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

В настоящее время для большинства жилых объектов налог составляет 0,1% от кадастровой стоимости, и только для квартир с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей – 2%. Как правило, это элитное жилье.

По закону единовременный рост налога не может превышать 10% от прежнего размера.

«Однако это не исключает того, что существенно могут вырасти другие платежи, как напрямую связанные с кадастровой стоимостью (госпошлина, аренда, выкупная цена), так и не связанные с ней (обслуживание, ремонт)», – указывает юрист.

Ранее стало известно, что 1,3 тыс. объектов с ценником выше 300 млн рублей продается в Москве. Спрос на покупку элитной недвижимости в столице за 11 месяцев 2023 года – с января по ноябрь включительно – снизился на 39,14% относительно аналогичного периода прошлого года.

В нынешнем году в рамках помесячной динамики рост спроса на элитную недвижимость в Москве фиксировался в семи из одиннадцати месяцев 2023 года.

В ноябре 2023 года спрос на элитную недвижимость в Москве сократился на 8,1% относительно октября текущего года. При этом в одиннадцатом месяце года интерес к покупке дорогой недвижимости в российской столице вырос на более чем в 2 раза (+106,23%) относительно ноября прошлого года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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