Первый общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб назвал победителей

Подведены итоги Первого общероссийского межбанковского финтех-акселератора, организованного Ассоциацией российских банков (АРБ) и Банком Уралсиб. Он был запущен в августе 2023 года и стал первым проектом такого уровня в России. Это площадка, на которой встречаются банки, представляющие свои запросы и потребности в части инноваций, и компании, которые презентуют здесь инновационные проекты в финтех-сфере. Оператором акселератора выступила Ассоциация «Финтех Старт».

Акселератор привлек огромное внимание стартап-сообщества, получив порядка 300 заявок от перспективных проектов в области финансовых технологий. Стартапы-участники получили уникальную возможность представить свои инновационные продукты и идеи более чем 20 финансовым организациям.

Финальное мероприятие прошло в Ассоциации российских банков. Победителем стал программный комплекс «Спиктор», который помогает компаниям автоматизировать сбор и анализ обратной связи от потребителей в системах качества с дополнительной функцией стимулирования или скрининга отзывов в публичных рейтинговых системах. Также среди финалистов были отмечены следующие проекты:

KeyPay (лучший финсервис) – банковская клавиатура, позволяющая клиентам банков отправлять деньги в любом приложении для обмена сообщениями.

Андата (лучший в цифровом маркетинге) – универсальная платформа управления маркетингом с искусственным интеллектом.

Staff&Teams (лучший в HR Tech) – помогает построить предиктивную модель результативности команд, используя единый показатель – потенциал командного взаимодействия.

ПАЗЛ ПРОПТЕХ – сервис управления ипотечным кредитованием и строительством для ИЖС.

В рамках одного акселератора банки имеют возможность открыть для себя целый спектр инновационных решений и оперативно выбрать то, что максимально соответствует их потребностям, а стартапы – представить свои проекты перед широким кругом банков. Зачастую такие партнерства позволяют банкам и стартапам объединить свои силы и опыт, совместно разрабатывая новаторские продукты.

«Поддержка и интеграция инноваций в банковскую отрасль через акселераторы не только способствуют развитию цифровых технологий, но и открывают двери для новаторских решений, укрепляя конкурентоспособность банков и стимулируя развитие экосистемы финансовых технологий в целом, – отмечает директор по инновациям Банка Уралсиб, председатель комитета АРБ по инновациям в банковской отрасли Дмитрий Гришин. – При этом для успешного взаимодействия с банками проектам важно понимать, чего именно ожидают от них финансовые учреждения. Это позволяет стартапам усовершенствовать свои предложения, делая их уникальными и максимально полезными для банков».

Также Дмитрий Гришин поделился итогами работы Банка Уралсиб с инновациями в 2023 году – всего в банке в текущем году было протестировано 26 пилотных проектов, часть из которых стали финалистами акселератора.

Финтех-акселератор АРБ станет ежегодным мероприятием. Следующий запуск ожидается в начале 2024 года.