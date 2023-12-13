Для реконструкции причалов на Байкале привлекут федеральное финансирование

Сейчас объекты находятся в собственности Российской Федерации, обсуждается вопрос их передачи региону, но приведение объектов в нормативное состояние требует значительных финансовых средств. Этот вопрос обсудили во время совещания под руководством главы региона Игоря Кобзева.

На первом этапе в акватории озера Байкал в Иркутской области планируется обследовать и привести в нормативное состояние три причала. Это единый портовый комплекс «порт Байкал», который включает причал, волнолом и береговое укрепление, причальный комплекс «Листвянка» с волноломом, причал «Рогатка» в заливе Лиственничный.

– Что касается Байкала, я Вас прошу проработать это с субъектами Федерации и доложить отдельно. Если нужно им помочь, надо тогда поддержать обязательно, – сказал президент Владимир Путин.

Напомним, что проработать программу развития круизного туризма и пассажирского судоходства на Байкале в августе поручил президент России. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к нему с просьбой создать рабочую группу для решения этого вопроса. Ее первое заседание состоялось под руководством помощника президента Российской Федерации Игоря Левитина. Также тему реконструкции причальных сооружений на Байкале 11 ноября обсудили президент Российской Федерации Владимир Путин и члены правительства Российской Федерации.