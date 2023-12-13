От дискаунтеров к магазинам у дома. Ритейлеры – о трендах 2024

Основной стратегией покупательского поведения в 2024 году останется экономия, заявили эксперты на четвертой ежегодной конференции местных производителей в Иркутске, которую организовали торговые сети «Слата», «ХлебСоль», «Пятерочка», «Красный Яр» и «Батон».

Трафик дискаунтеров неуклонно растет, причем в СФО доля этого формата на рынке розницы достигает 35% – больше, чем в европейской части России. А трафик гипермаркетов, напротив, падает, они теряют порядка 20%.

– В 2024 году развитие дискаунтеров продолжится, а гипермаркеты будут уходить на второй план, – сообщил на конференции Максим Скаков, директор макрорегиона Восточная Сибирь – территория Восток торговой сети «Пятерочка».

Эксперты отмечают, что в крупных городах покупатель стал чаще выбирать формат «магазин у дома».

– В 2024 году мы планируем преобразовать дискаунтеры – не только сделать более комфортным интерьер, но и ввести производство хлеба на местах и в целом приблизить его к формату маленького магазина у дома, – анонсировал Максим Скаков.

Кроме того, участники конференции отметили еще один устойчивый тренд – рост доли локальных производителей в ассортименте торговых сетей.

– Доля местных поставщиков на полках сети в СФО сегодня одна из самых больших в стране – 32%. И в 2024 году она точно не будет сокращаться, поскольку локальный продукт пользуется лояльностью покупателей, а скорее всего, будет увеличиваться, – подчеркнул Максим Скаков.

Так, доля местных производителей в товарообороте «Слаты», «ХлебСоль» и «Пятерочки» составляет 32%, а «Красного яра» и «Батона» – 41%.