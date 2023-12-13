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«Не исключаем рост доллара до 100-110 рублей в 2024 году» – ПСБ

В фокусе динамика экспорта и импорта, цены на нефть, уровень инфляция и ключевая ставка.

«До конца первого квартала мы прогнозируем курс доллара на уровне 90-100 руб. за доллар, далее не исключаем рост до 100-110 руб. Влияние на курс по-прежнему будут оказывать геополитика, объемы продажи валютной выручки экспортерами и уровень потребительского спроса, но главными катализаторами, на которые мы больше всего обращаем внимание, останутся динамика экспорта и импорта, цены на нефть, уровень инфляция и ключевая ставка», – говорит управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков


/ Сибирское Информационное Агентство /
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