Каждый пятый сибиряк воспользуется предновогодними предложениями по вкладам и накопительным счетам

22% россиян планируют воспользоваться сезонными предновогодними предложениями банков с повышенными ставками по сберегательным продуктам. При этом накопительные счета с повышенной ставкой перед новогодними праздниками привлекают россиян несколько больше, чем вклады. Таковы результаты опроса*, проведенного банками ВТБ и «Открытие».

В преддверии Нового года банки запускают специальные условия для сберегателей: одни банки увеличивают ставку, другие – устраивают розыгрыши, третьи предлагают гибкие условия с возможностью дополнительного дохода. Больше всего россиян, желающих воспользоваться сезонными предложениями банков, проживают в Москве и Московской области (26%), а в Сибири их 19%. В среднем по стране, почти каждый пятый россиянин (22%) планирует открыть новогодний вклад или накопительный счет на таких условиях.

При этом гибкие условия по накопительным счетам россияне предпочитают больше, чем классические вклады. Каждый четвертый участник опроса в Сибири сообщил, что будет решать, открывать вклад или накопительный счет, в зависимости от предлагаемых условий по конкретному финансовому продукту. Еще четверть однозначно выберут накопительный счет. Для 10% предпочтительнее вклад, а 14% одинаково предпочитают вклад и накопительный счет.

«В декабре 80% опрошенных россиян ожидают роста своих расходов, связанных с традиционными предновогодними тратами. На этом фоне вопрос получения повышенного процента на имеющиеся средства становится еще более актуальным для клиентов», - прокомментировала результаты опроса начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

* Опрос проводился 27–29 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек