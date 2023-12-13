Названа сумма, в которую обойдутся президентские выборы в России

Выборы президента состоятся в России в марте 2024 года – в настоящее время на проведение данной компании уже выделены деньги. Как сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, мероприятие обойдется в 33,2 млрд рублей, пишут РИА Новости.

«В федеральном бюджете на 2023 год на подготовку проведения выборов президента РФ предусмотрены средства в сумме 33,2 миллиарда, которые поступили в распоряжение ЦИК России в полном объеме. Указанные средства позволяют обеспечить все мероприятия, связанные с организацией выборов», – сказал Булаев

Основная сумма будет потрачена на оплату расходов избирательных комиссий регионов РФ, которые получат свыше 20 млрд рублей.