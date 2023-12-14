Губернатор Иркутской области назвал один из своих главных страхов

Исполнилось 4 года с момента, когда Игорь Кобзев стал сначала врио губернатора Иркутской области, а затем занял пост главы региона. В своем телеграм-канале лидер Приангарья подвел итоги этой деятельности, а также назвал один из главных страхов.

«Буду честен, для меня один из главных страхов – не оправдать доверие людей. И я делаю все от себя зависящее, чтобы этого не произошло. Работы впереди много, не все можно сделать, как говорится, здесь и сейчас. Но у меня есть команда, которая помогает. И есть вы, жители огромной области, которые доверили мне самое важное – будущее свое и своих детей. Спасибо Вам огромное и низкий поклон!» – сказал Кобзев.

Он также вспомнил, что в этот период участвовал в устранении последствий паводков, при нем появилось Суворовское училище, шла борьба с ковидом, очищалась промплощадки в Усолье-Сибирском и Байкальске. Кобзев отметил, что успехов в данных направлениях удалось добиться в значительной степени благодаря поддержке президента страны.

«Как сейчас помню, свой первый Новый год в Иркутской области я встретил на пострадавших от паводков территориях. Знакомился с людьми, вникал в ситуацию. Мне важно было лично, своими глазами все это увидеть. Этому принципу я следую до сих пор. Моя работа невозможна без поездок по районам региона, который уже давно стал моей второй родиной и за который ты в ответе», – резюмировал Кобзев.