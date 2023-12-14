Острова с нерпами на Байкале признали лучшим природным объектом в России

Ушканьи острова признали лучшим природным объектом России – они стали победителем премии Russian Traveler Awards, сообщает «Заповедное Подлеморье».

«Интерес к архипелагу обеспечен благодаря экологической тропе "К лежбищу байкальской нерпы" на острове Тонкий. Здесь в летнее время можно понаблюдать за тюленями в естественной среде обитания. В этом году тропу посетили 5,6 тысячи человек!» – рассказали в организации.

Там также добавили, что интерес к месту будет расти, потому есть вероятность, что в будущем посещение придется ограничивать, чтобы сохранить природу.

Победители конкурса были выбраны во время онлайн-голосования.