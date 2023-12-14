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Нехватку топлива зафиксировали в иркутском поселке

Морозы по-прежнему сохраняются в Иркутской области – непогода создает проблемы в коммунальной сфере. О них рассказал глава региона Игорь Кобзев.

«Подъеланка – параметры теплоносителя немного ниже нормы, сегодня ожидается доставка сухой древесины. Радищев – недостаточное количество топлива. Накануне вечером доставлено 30 тонн угля, сегодня планируется доставка еще 350 тонн. Алгатуй – котельная не выходит на нормативные показатели из-за качества топлива», – пояснил губернатор.

Кроме того, в поселке Мишелевка снизились параметры теплоносителя – они составляют 70/54°С при нормативе 91/68°С. Идет ремонт одного из четырех котлов. Работы планируют завершить сегодня.

Кроме того, в Тулун должен поступить резервный двигатель на дымосос, поскольку параметры теплоносителя ниже нормы – они составляют 90/67°С при нормативе 91/78°С.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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