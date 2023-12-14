21% иркутян против руководства на корпоративах

Служба исследований hh.ru в преддверии новогодних праздников выяснила, как относятся работающие жители Приангарья к присутствию своего руководства на корпоративах.

Опрос работающих иркутян показал, что 41% из них в целом не очень рады нахождению руководства на празднике. Из них 20% хотели бы, чтобы начальство ушло с корпоратива как можно раньше, а 21% признаются, что предпочли бы, чтобы начальник вообще не присутствовал на празднике для коллектива, потому что они не могут расслабиться в его присутствии или опасаются, что руководитель увидит их в неподобающем виде.

Чаще других не хотят пересекаться на корпоративах с руководством представители транспортной сферы (30% представителей этого направления), 27% маркетологов, а также 24% работников сферы науки и образования.

С другой стороны, готовы веселиться вместе с руководством в преддверии Нового года и других праздников 40% опрошенных. И чаще всего это работники сферы производства (57%), продаж (53%), ИТ-специалисты (53%), а также эйчары (52%).

Интересно, что молодые респонденты от 14 до 24 лет чаще других хотят отмечать праздники вместе с начальством, а вот возрастные работники от 45 лет и старше чаще (в 22% случаев) хотят, чтобы руководство уходило с праздников пораньше. Работники среднего возраста от 25 до 34 лет чаще остальных (в 23% случаев) заявляли, что не могут расслабиться на корпоративе в присутствии босса.