«Глубоко верующий человек» убедил ангарчанку переписать на него свою квартиру

Жительница Ангарска стала жертвой афериста – она завязала общение с мужчиной, который убедил отдать ему свое имущество. Подробности рассказали в полиции Иркутской области.

Незнакомец появился на пороге женщины в ноябре и представился «глубоко верующим человеком». Он заявил, что по поручению духовного наставника помогает пожилым людям.

Поскольку мужчина был опрятным и интеллигентным, ангарчанка поверила ему и пригласила в дом, куда он являлся несколько недель подряд.

Войдя в доверие, он предложил бабушке переехать в Волгоград и начать новую жизнь, для чего потребовал переписать на него свою квартиру и отдать 1,3 млн рублей, что пенсионерка и сделала.

Позже, собрав чемоданы, она стала звонить аферисту, который перестал выходить на связь. Тогда потерпевшая пошла в полицию. Правоохранителям удалось найти обманщика, который оказался гастролирующим мошенником, разъезжал по стране с другими аферистами в поисках жертв.